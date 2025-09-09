Hamas Menolak Cadangan AS, Menyebutnya Sebagai Perjanjian Serah Diri

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bassem Naim, ahli kanan biro politik Hamas, menyatakan pada petang ini bahawa cadangan terbaru dari Amerika Syarikat nampaknya direka untuk mencetuskan penolakan dan bukannya memupuk perjanjian tulen untuk menamatkan perang di Gaza.

Dalam kenyataan akhbarnya, Naim menegaskan bahawa Hamas dan kumpulan penentang lain komited untuk merundingkan perjanjian yang menamatkan perang, tetapi mereka tidak akan menerima apa yang disebutnya sebagai perjanjian serah diri.

Beliau menjelaskan bahawa rancangan A.S. termasuk pembebasan segera semua tebusan Israel pada hari pertama dan mengaitkan pengunduran Israel dari Gaza dengan pembentukan kerajaan yang mesti diluluskan oleh Israel.

Naim menambah bahawa cadangan itu juga menangani masa depan pemimpin dan pejuang Hamas, menuntut pelucutan senjata penentangan, dan terutamanya tidak mempunyai komitmen yang jelas untuk membina semula Gaza.

Komen ini dibuat sebagai tindak balas kepada inisiatif baharu yang dilaporkan diperkenalkan oleh Presiden A.S. Donald Trump, bertujuan untuk mendapatkan gencatan senjata dan pertukaran tahanan untuk menghalang serangan darat besar Israel di Gaza City.