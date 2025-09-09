Diplomat: AS Berusaha Melemahkan Iran Untuk Memudahkan Penguasaan Israel di Asia Barat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Majlis Strategik Hubungan Luar, Kamal Kharrazi berkata, "Amerika Syarikat telah lama cuba melemahkan Iran bagi membantu rejim Israel menguasai rantau Asia Barat."

Kharrazi membuat kenyataan itu pada petang Isnin semasa pertemuan dengan Ketua Perikatan Iraq Kebangsaan Ammar al-Hakim, yang berada di Tehran dalam lawatan rasmi untuk bertemu dan mengadakan perbincangan dengan pegawai tinggi Iran.

Beliau menggariskan bahawa sebab utama di sebalik permusuhan AS terhadap Iran adalah keupayaan Republik Islam itu untuk bertindak balas terhadap kejahatan rejim Israel, yang, dengan sokongan Washington, mengancam semua negara di rantau ini.

Merujuk kepada bahaya yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh Israel, pegawai Iran itu menjelaskan bahawa, "Amerika Syarikat, dengan melemahkan Iran, berusaha mewujudkan keadaan bagi rejim Israel untuk menguasai negara-negara Arab dan Islam di rantau ini."

Kharrazi dan al-Hakim juga bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau lain, hubungan dua hala, dan prospek pilihan raya di Iraq.

Menyatakan dasar luar Republik Islam yang berprinsip, Kharrazi berkata bahawa Iran sentiasa menekankan keperluan untuk Iraq yang merdeka dan kuat yang boleh mengukuhkan keselamatan dan kestabilan rantau itu.

Bagi pihaknya, al Hakim, merujuk kepada perang pencerobohan Israel terhadap Iran pada pertengahan Jun, berkata langkah-langkah yang diambil oleh negara Iran, kepimpinannya, perpaduan dalaman dan pihak berkuasa ketenteraan memukau semua orang di seluruh dunia.

Bertentangan dengan jangkaan musuh Iran, pencerobohan Israel membawa kepada perpaduan nasional dalam Iran, perpaduan dunia Islam dengan Iran, dan mendedahkan kelemahan rejim Israel.