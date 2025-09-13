PBB Menangguhkan Bantuan Kepada Warga Afghanistan Yang Kembali

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian (UNHCR) telah mengumumkan penggantungan operasinya di pusat-pusat pembayaran tunai untuk para pemulang di seluruh Afghanistan, berikutan larangan wanita bekerja yang dikenakan oleh kerajaan Afghanistan.

Badan tersebut, selepas pemecatan pekerja wanita oleh Taliban, menyatakan bahawa keputusan ini dibuat atas sebab-sebab operasi, memandangkan temu ramal dan pengumpulan maklumat daripada 52 peratus pemulang yang terdiri daripada wanita adalah mustahil dilakukan tanpa kakitangan wanita.

Ditambah dalam kenyataannya, badan tersebut sedang berunding dengan pihak berkuasa yang memerintah mengenai isu ini supaya pekerja wanita mereka dapat kembali bekerja.