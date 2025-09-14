Serangan ISIS di Niger Bertambah Kuat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Human Rights Watch mengumumkan bahawa serangan ISIS di barat Niger semakin meningkat dan lebih 127 orang terbunuh dalam lima serangan berasingan sejak Mac lalu.

Merujuk kepada wilayah Tillaberi di sempadan Niger dengan Mali dan Burkina Faso, laporan itu menyifatkan serangan ini sebagai salah satu siri paling berdarah operasi ISIS dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut saksi, penyerang dikenal pasti melalui penyamaran khas mereka dan ancaman ISIS sebelum ini.

Laporan itu menegaskan bahawa tentera Nigerien telah mengabaikan amaran berulang daripada penduduk kampung dan rayuan mereka untuk perlindungan.

Kerajaan tentera Niger, yang berkuasa dalam rampasan kuasa pada 2023, sebelum ini memetik kegagalan kerajaan awam menangani ketidakamanan sebagai punca penyingkirannya. Tetapi data keselamatan menunjukkan bahawa keadaan bertambah baik sebelum rampasan kuasa.

Pemerhati Hak Asasi Manusia telah memanggil serangan itu jelas jenayah perang dan menyeru kerajaan Nigerien untuk segera menyiasat dan mempertanggungjawabkan pelakunya. Kementerian Kehakiman Niger masih belum menjawab soalan mengenai laporan baharu itu, kata kumpulan itu.