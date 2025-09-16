Gabungan Ghana Menuntut Pembatalan Festival Filem Israel di Tengah Krisis Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Gabungan hampir 400 individu dan organisasi telah menggesa pembatalan Festival Filem Israel yang dijadualkan berlangsung dari 16 hingga 20 September di Pawagam Silverbird di Accra Mall, memetik solidariti dengan rakyat Palestin dan Muqawwamah terhadap "genosid dan apartheid" oleh rejim Israel.

Kempen itu, termasuk tokoh terkemuka Ghana seperti wartawan Kwesi Pratt Jnr, bekas Pesuruhjaya CHRAJ Emile Short, pembuat filem Nii Kwate Owoo, dan ahli akademik Audrey Gadzekpo, menuduh festival itu berfungsi sebagai kenderaan untuk propaganda Israel di tengah-tengah keganasan yang berterusan di Gaza. Tokoh awam termasuk Yao Graham, Kwarne Karikari, dan aktivis belia Hardi Yakubu turut menyertai protes itu.

Penganjur berhujah bahawa penganjuran festival itu semasa krisis kemanusiaan di Gaza sama dengan keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Memetik laporan lebih 200,000 kematian rakyat Palestin akibat serangan tentera, kelaparan dan sekatan, gabungan itu memberi amaran bahawa kegagalan untuk membatalkan acara itu boleh menyebabkan boikot meluas Silverbird Cinema dan penajanya.

"Ghana sentiasa berdiri dengan perjuangan pembebasan di seluruh dunia. Hari ini, ketika rakyat Palestin menghadapi pembersihan etnik dan pembunuhan beramai-ramai, kita tidak boleh berdiam diri," kata gabungan itu dalam satu kenyataan umum.

Pergerakan protes itu disokong oleh kumpulan termasuk BDS Ghana, Pergerakan Baju Merah, Pergerakan Sosialis Ghana (SMG), dan Pergerakan Palestin Merdeka Afrika Selatan. Aktivis menggesa rakyat Ghana memboikot penaja festival, mengambil bahagian dalam demonstrasi aman di pawagam, dan menguatkan mesej pro-Palestin di seluruh platform media dan komuniti.

Dengan tekanan awam yang semakin meningkat dan sokongan berprofil tinggi, kempen ini semakin mendapat momentum dan boleh menjadi salah satu gerakan perpaduan yang paling ketara di Ghana sejak beberapa tahun kebelakangan ini.