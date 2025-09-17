Raja Sepanyol: Krisis Kemanusiaan Gaza Tidak Dapat Ditanggung

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Felipe VI, Raja Sepanyol, dalam lawatannya ke Mesir, menggambarkan krisis kemanusiaan di Genting Gaza sebagai "tidak dapat ditanggung" dan memberi amaran tentang keadaan bencana di wilayah itu.

Dalam pertemuannya dengan anggota komuniti Sepanyol yang menetap di Mesir, baginda berkata: "Wilayah ini berada dalam keadaan tragis dan tegang, dan apa yang berlaku di Gaza adalah penderitaan yang tidak dapat digambarkan bagi ratusan ribu manusia yang tidak bersalah. Gaza telah musnah sepenuhnya."

Raja Sepanyol juga merujuk kepada akibat serangan 7 Oktober, menyatakan bahawa reaksi terhadap serangan itu telah mengakibatkan korban jiwa yang besar dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan.

Perlu disebutkan bahawa kerajaan Sepanyol secara rasmi mengiktiraf negara Palestin pada Mei 2024, dan kini dianggap sebagai salah satu pengkritik utama Israel di Eropah. Negara ini telah mengambil beberapa langkah untuk menghentikan perang di Gaza dan menggambarkannya sebagai "GENOSID" terhadap rakyat Palestin.

Sehubungan dengan itu, Pedro Sánchez, Perdana Menteri Sepanyol, telah mencadangkan agar Israel disingkirkan daripada semua pertandingan sukan antarabangsa selagi "keganasan di Gaza berterusan."