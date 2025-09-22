Penerusan Pengembangan Ketenteraan Turki di Wilayah Iraq

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber yang maklum melaporkan pada hari Isnin bahawa pasukan kejuruteraan tentera Turki telah memasang menara komunikasi tentera di pergunungan Qandil, yang terletak di sempadan Iraq.

Menurut sumber tersebut, operasi pemasangan bermula dari awal pagi dan beberapa menara telah dibina di kawasan tinggi di bahagian timur pergunungan ini, kira-kira 9 kilometer dalam wilayah Iraq. Menara-menara ini akan digunakan untuk komunikasi tentera dan bagi memastikan hubungan antara pangkalan dan lokasi penempatan pasukan di kawasan tersebut.

Sumber yang sama menambah bahawa tentera Turki mempunyai infrastruktur komunikasi berwayar dan tanpa wayar yang luas di dalam wilayah Iraq, dan telah menubuhkan lebih 70 posisi tentera di negara ini, beberapa daripadanya adalah pangkalan besar yang paling penting terletak di pinggir bandar Baashiqah.

Sumber menekankan bahawa tentera Turki mengambil kesempatan daripada keadaan yang tenang di sesetengah kawasan untuk terus mengembangkan kehadiran mereka, terutamanya dalam bidang komunikasi melalui menara-menara tinggi.