Ancaman Pengganas Meningkat di Niger, Kemajuan Kumpulan Bersenjata di Wilayah Sahel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam lanjutan gelombang keganasan di wilayah Sahel Afrika, kumpulan "Nasrat al-Islam wal-Muslimin" yang mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda mengisytiharkan mereka telah menguasai sepenuhnya sebuah pangkalan tentera di kampung Assamakka, wilayah Agadez di utara Niger, berhampiran sempadan Algeria.

Kumpulan ini tidak memberikan butiran tentang kemungkinan korban jiwa, dan kerajaan serta tentera Niger setakat ini belum mengeluarkan sebarang reaksi rasmi terhadap kejadian ini.

Niger sedang menghadapi gelombang pemberontakan bersenjata oleh kumpulan ekstremis seperti "ISIS di Sahara Besar", "Boko Haram", dan "Nasrat al-Islam". Walaupun terdapat usaha Majlis Ketenteraan yang memerintah untuk memerangi keganasan, keadaan keselamatan negara masih rapuh; terutamanya di kawasan sempadan dengan Mali, Burkina Faso, Nigeria, dan Chad.

Dalam satu lagi insiden menyedihkan, laporan tempatan menyatakan puluhan orang awam terbunuh dalam serangan udara tentera Niger ke atas posisi militia di kawasan sempadan "Anjar". Serangan ini menyebabkan gabenor wilayah Tillaberi dihantar ke lokasi untuk menyampaikan takziah kepada keluarga mangsa.

Penduduk tempatan di kawasan sempadan menderita akibat serangan berulang oleh militia yang menggunakan motosikal untuk merompak harta benda dan ternakan. Pihak berkuasa telah meminta penduduk mengelak daripada menggunakan motosikal kerana kenderaan ini digunakan oleh penyerang untuk melaksanakan operasi mereka.

Krisis keselamatan ini berlaku ketika Niger sedang menyemak semula hubungan strateginya; pengaruh kuasa Barat semakin berkurangan dan kerjasama baharu khususnya dengan Rusia sedang dibentuk. Perkembangan ini merupakan sebahagian daripada cabaran yang lebih luas yang dihadapi oleh negara-negara di wilayah Sahel dalam menangani ekstremisme ganas.