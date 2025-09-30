AS Percepat Pengeluaran Sistem Patriot dan Peluru Berpandu Jarak Jauh

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pentagon telah meminta pengeluar peluru berpandu Amerika untuk mempercepat pengeluaran 12 sistem senjata utama, termasuk pemintas Patriot, peluru berpandu SM-6, Peluru Berpandu Anti Kapal Jarak Jauh (LRASM), Peluru Berpandu Standoff Udara-ke-Permukaan (JASSM), dan Peluru Berpandu Serangan Tepat (PrSM). Inisiatif ini bertujuan untuk menangani kemungkinan kekurangan simpanan senjata sekiranya berlakunya konflik dengan China.

Pada masa ini, tempoh pengeluaran untuk setiap peluru berpandu mengambil masa lebih dua tahun. Sebagai tindak balas, kontraktor pertahanan utama seperti Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, dan Northrop Grumman sedang mengembangkan kapasiti pengeluaran mereka dan menambahkan tenaga kerja.

Pembekal juga menilai kaedah untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran sehingga 2.5 kali ganda daripada tahap semasa dalam tempoh 6 hingga 24 bulan akan datang. Rancangan ini termasuk pertimbangan untuk pelaburan swasta dan pengeluaran permit baru untuk memudahkan pengembangan ini.