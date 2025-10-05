Letupan dan Pertempuran di Mogadishu Membiak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ibu kota Somalia itu menyaksikan letupan kedua pada hari Sabtu di sebuah penjara berdekatan kompleks presiden. Letupan ini berlaku selepas serangan bersenjata dilancarkan oleh kumpulan ekstremis Al-Shabab, yang membolehkan beberapa tahanan melepaskan diri. Kejadian ini berlaku ketika keganasan semakin meningkat di seluruh negara, dan Amerika Syarikat juga telah meningkatkan serangan udara terhadap kumpulan-kumpulan militan.

Bunyi letupan kedua itu jelas kedengaran di sekitar kawasan berkenaan. Ia berlaku selepas satu letupan awal di penjara utama di bawah agensi risik kebangsaan. Letupan kedua diikuti dengan pertempuran sengit antara pasukan keselamatan dan penyerang, yang berjaya memecahkan tembok dan pintu penjara untuk membebaskan beberapa anggota Al-Shabab.

Kumpulan Al-Shabab, yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda, menguasai sebahagian besar wilayah selatan dan tengah Somalia, dengan anggaran keahlian seramai 18,000 orang. Sejak beberapa minggu lalu, kumpulan ini telah melancarkan beberapa serangan terhadap pusat kerajaan dan keselamatan di Mogadishu serta bandar-bandar lain di Somalia.

Serangan ini berlaku ketika kerajaan Somalia melancarkan operasi besar-besaran terhadap kedudukan ISIS di timur laut negara itu. Amerika Syarikat juga telah menjalankan lebih 20 serangan udara di Somalia sejak awal 2025, yang kebanyakannya mensasarkan kawasan pergunungan sukar diakses yang diduduki ISIS.

Minggu ini, Al-Shabab mendakwa bertanggungjawab atas serangan terhadap sebuah pangkalan tentera Amerika di Somalia, yang meningkatkan kebimbangan mengenai keadaan keselamatan negara itu.

Serentak dengan serangan ke atas penjara tersebut, pertempuran sengit antara tentera kerajaan dan militia Al-Shabab turut berlaku di beberapa wilayah. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan keganasan di Somalia di tengah-tengah krisis politik dan keselamatan yang sedang berlaku.