Pasukan Keselamatan Lubnan Berjaya Menumpaskan Rangkaian Pengintipan Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan Keselamatan Awam Lubnan telah mengumumkan penumpasan sebuah rangkaian pengintipan yang didakwa bekerjasama dengan rejim Israel, yang merancang untuk melancarkan operasi pengganas dan pembunuhan di dalam negara.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat maklumat Pasukan Keselamatan Awam, dalam usaha memerangi rangkaian pengintipan, mereka berjaya mengenal pasti dan menahan beberapa anggota rangkaian yang bekerja untuk "musuh Israel" dan sedang bersedia untuk melaksanakan operasi pengganas, termasuk letupan dan pembunuhan di dalam Lubnan.

Kenyataan itu menambah bahawa semasa siasatan, seorang yang ditahan mengaku bahawa rangkaian tersebut juga bertanggungjawab melakukan pembunuhan sebelumnya terhadap beberapa pegawai parti dalam Jamaah Islamiah.

Berikutan itu, Pasukan Keselamatan Awam melancarkan operasi lapangan, keselamatan dan teknikal yang teliti, dengan kerjasama tentera Lubnan dan pihak perisikan dalam beberapa serbuan. Beberapa peralatan dan peranti yang digunakan oleh rangkaian itu telah dirampas.

Serangan itu mengakibatkan penahanan empat anggota rangkaian, terdiri daripada tiga warganegara Lubnan dan seorang rakyat Palestin.

Pasukan Keselamatan Awam menekankan bahawa butiran dan dimensi penuh kes ini akan diumumkan setelah siasatan selesai di bawah pengawasan pihak berkuasa yang berkenaan.