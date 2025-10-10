Di Sebalik Sokongan Politik Kepulauan Pasifik kepada Israel

Beberapa negara kepulauan kecil di Lautan Pasifik seperti Nauru, Palau, dan Fiji telah menunjukkan sokongan terbuka kepada Israel dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Mengapa Negara Kecil Ini Menyokong Israel?

Terdapat beberapa sebab utama:

Bantuan Ekonomi dari Israel: Negara-negara ini miskin dan memerlukan bantuan asing. Israel memberikan bantuan dalam bidang kesihatan, pertanian dan tenaga melalui programnya, Mashav. Sebagai balasan, mereka menyokong Israel di pentas antarabangsa. Pengaruh Amerika Syarikat: Kebanyakan negara ini mempunyai hubungan rapat dengan AS dan bergantung pada bantuan kewangan dan tentera dari Washington. Memandangkan AS adalah penyokong kuat Israel, negara-negara Pasifik ini cenderung untuk mengikut dasar luar AS. Kepercayaan Agama: Terdapat komuniti Kristian Evangelis di beberapa negara ini yang menyokong Israel berdasarkan kepercayaan agama mereka. Ingin Dilihat di Peringkat Global: Sebagai negara kecil, menyokong Israel adalah satu cara untuk mereka mendapat perhatian dan pengaruh dalam politik antarabangsa, melebihi saiz sebenar mereka.

Kesan dan Risiko Sokongan Ini

Walaupun sokongan ini memberi mereka sedikit perhatian, ia juga membawa risiko:

Mereka mungkin dipinggirkan oleh banyak negara membangun lain yang menyokong Palestin.

Sokongan kepada rejim Israel boleh menjejaskan reputasi moral mereka, terutama jika mereka sering memperjuangkan keadilan.

Kesimpulan

Pada hakikatnya, sokongan negara-negara kecil ini tidak banyak mengubah konflik Israel-Palestin. Ia lebih bersifat simbolik. Namun, dalam jangka panjang, terus menyokong Israel mungkin akan mendedahkan mereka kepada tekanan daripada pendapat global yang semakin menyokong Palestin.