Maduro Berwaspada Dengan Kelicikan US

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, telah mengarahkan tentera negara bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh Amerika Syarikat.

Dalam satu perkembangan yang membimbangkan, Presiden Nicolás Maduro telah meletakkan Angkatan Bersenjata Venezuela dalam keadaan berjaga-jaga tinggi. Beliau mengeluarkan arahan tersebut berikutan dakwaannya mengenai rancangan Amerika Syarikat untuk melancarkan operasi ketenteraan terhadap Venezuela. Tindakan ini dilihat sebagai langkah proaktif untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk pencerobohan asing.

Sebagai langkah lanjutan, Maduro juga telah menghubungi sekutu utamanya, Rusia dan China, bagi mendapatkan sokongan diplomatik dan menghalang Amerika Syarikat daripada melaksanakan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan.

Madura sedar akan kepentingan dimensi global dalam konflik ini. Dengan berhubung secara langsung dengan Moscow dan Beijing, beliau berusaha untuk menyelaraskan respons diplomatik antarabangsa. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan tekanan diplomatik dan menunjukkan bahawa Venezuela mempunyai sekutu kuat yang boleh campur tangan dari segi politik atau ekonomi bagi menenangkan keadaan.