Solidariti Serantau, Hamas Berterima Kasih Atas 'Darah dan Perjuangan' Bersama

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kenyataan oleh seorang pegawai kanan Hamas ini, yang dibuat semasa rundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sensitif di Mesir, memainkan beberapa peranan politik dan strategik yang penting:

Pengiktirafan terhadap 'Paksi Muqawwamah': Dengan menyebut secara khusus Yaman (Houthi), Lubnan (Hezbollah), Iraq (militan yang disokong Iran), dan Iran, al-Hayya secara terbuka mengiktiraf dan berterima kasih atas kempen tekanan ketenteraan dan politik yang dilancarkan oleh pihak-pihak ini terhadap Israel sebagai tanda solidariti dengan Hamas. Ini adalah rujukan langsung kepada pakatan yang dipimpin Iran yang dikenali sebagai "Paksi Muqawwamah." Menonjolkan Pengorbanan Bersama: Frasa "berkongsi darah dan perjuangan" amat signifikan. Ia mengakui bahawa kumpulan-kumpulan sekutu ini bukan sekadar mengeluarkan kenyataan sokongan, tetapi telah terlibat secara aktif dalam konflik, mengalami korban jiwa dan menggunakan sumber. Ini menggambarkan perang di Gaza bukan sebagai peristiwa terpencil, tetapi sebagai sebahagian daripada konflik serantau yang lebih luas. Mengukuhkan Posisi Rundingan: Menyebut sokongan luaran ini di meja rundingan adalah langkah strategik. Ia mengingatkan pihak pengantara dan Israel bahawa Hamas tidak terpencil, dan sebarang gencatan senjata yang kekal mungkin perlu mengambil kira pengurangan ketegangan di front lain. Secara tersirat, ia mencadangkan bahawa hasil rundingan berkait dengan kestabilan serantau yang lebih luas. Memperkukuh Naratif Perpaduan: Pada saat tekanan yang amat hebat ke atas Gaza, kenyataan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat rakyat Palestin dan penyokong mereka dengan memaparkan imej front yang bersatu, sekaligus menolak naratif pengasingan.

Pada dasarnya, ini bukan sekadar ucapan terima kasih, ia adalah alat diplomasi dan retorik yang digunakan untuk menekankan kedudukan Hamas yang terangkum dalam rangkaian serantau yang berpengaruh, sekaligus meningkatkan pengaruhnya dalam perbincangan yang penting ini.