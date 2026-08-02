"Salah Satu Sebab Utama Pengunduran Trump Terhadap Iran Menurut Al-Mayadeen"

Menurut laporan agensi berita Abna, wartawan Al-Mayadeen di Amerika Syarikat melaporkan bahawa kekurangan peluru berpandu untuk sistem pertahanan udara AS merupakan faktor asas dalam keputusan Trump untuk menangguhkan serangan terhadap Iran dan pengunduran semula beliau terhadap negara tersebut.

Wartawan rangkaian Al-Mayadeen menegaskan bahawa tindakan ini dilakukan selepas usaha J.D. Vance, naib presiden Trump, dan pengerusi Ketua Turus Bersama Angkatan Tentera AS untuk memujuk Trump supaya mengurungkan niatnya.

Beberapa jam lalu, Donald Trump, Presiden AS, dengan berundur semula daripada serangan yang didakwa terhadap Iran, mendakwa bahawa beliau telah bersetuju untuk membatalkan serangan terhadap Iran.

Kenyataan Trump dibuat beberapa jam selepas portal berita Axios mendakwa bahawa Mohammed bin Salman, putera mahkota Arab Saudi, dalam perbualan telefon dengan presiden AS, menyatakan kebimbangan mengenai rancangan Washington untuk melancarkan serangan besar-besaran baharu terhadap Iran.

Axios melaporkan memetik sumber yang mengetahui perbualan telefon ini, bahawa bin Salman telah meminta Trump supaya mengelakkan peningkatan ketegangan dan mengesampingkan serangan besar-besaran terhadap Iran.

Ini berlaku di mana semalam Fox News memetik anggaran "Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa" mengakui bahawa simpanan peluru berpandu pemintas THAAD AS telah menurun daripada 452 unit sebelum perang kepada kurang daripada 278 unit.

Berdasarkan laporan ini, simpanan peluru berpandu pemintas Patriot AS juga telah menurun daripada kira-kira 2300 unit sebelum perang kepada kurang daripada 827 unit.