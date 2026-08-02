"New York Times: Sekutu Amerika Bimbang Kekalahan Terhadap Iran"

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar New York Times melaporkan bahawa sekutu Amerika bimbang bahawa perang dengan Iran mungkin membawa kepada kekalahan strategik.

Berdasarkan laporan ini, sekutu Amerika bimbang bahawa ketidakupayaan untuk membawa perubahan yang mampan di Iran telah mendedahkan kelemahan yang akan dialu-alukan oleh Rusia dan China.

Dalam laporan ini dinyatakan: Sekutu-sekutu ini telah mengakui bahawa matlamat Trump dalam menghasut perang terhadap Iran masih belum tercapai. Ini pada masa yang sama tentera AS mengalami kekurangan rizab persenjataan.

Berdasarkan laporan ini, mereka juga mengakui bahawa perang ini telah meletakkan AS dan Israel dalam kedudukan yang lebih lemah, dan mereka saling menyalahkan antara satu sama lain untuk keadaan ini. Ini pada masa yang sama peluru berpandu dan pesawat tanpa pemandu terus mengancam pangkalan-pangkalan AS di seluruh rantau ini.