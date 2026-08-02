"Ansarallah: Riyadh Berusaha Mengeksploitasi Ruang Siber untuk Melemahkan Yaman"

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al-Masirah, Muhammad al-Farah, ahli Jawatankuasa Politik gerakan Ansarallah, memberi amaran terhadap usaha Arab Saudi untuk menarik sebilangan pengeluar kandungan di media sosial dengan tujuan menggunakannya dalam perang psikologi menentang rakyat Yaman, dan menekankan bahawa pergerakan ini dilakukan dalam rangka usaha untuk mempengaruhi pendapat umum dan melemahkan barisan hadapan dalaman melalui alat media dan digital.

Al-Farah dalam satu hantaran di laman peribadinya di platform "X" menambah bahawa sebilangan pengeluar kandungan telah bersetuju untuk menjadi alat yang berkhidmat untuk program-program luar sebagai pertukaran untuk keuntungan kewangan. Beliau menyatakan bahawa kemasyhuran dan pengaruh yang mereka peroleh pada masa lalu bukanlah secara kebetulan, tetapi merupakan hasil daripada pendirian mereka yang selari dengan cita-cita rakyat mereka dan keteguhan mereka di sisi rakyat dalam masa-masa sukar.

Beliau menunjukkan bahawa penyelarasan sesetengah influencer dengan pihak penceroboh telah menyebabkan penurunan asas sokongan rakyat dan kehilangan sebahagian besar kredibiliti mereka, sehingga khalayak kini melihat mereka sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kempen media menentang masyarakat, sedangkan sebelum ini mereka menikmati kepercayaan luas daripada pengikut mereka.

Ahli Jawatankuasa Politik Ansarallah menekankan bahawa pengalaman lalu menunjukkan bahawa ramai tokoh berpengaruh dalam ruang digital kehilangan kedudukan mereka selepas mengubah pendirian dan menyertai kempen media yang memihak kepada Arab Saudi.

Al-Farah menambah bahawa eksploitasi influencer dalam kempen sebegini bukanlah satu pencapaian sebenar bagi mereka, tetapi memberi kesan negatif terhadap rekod dan kedudukan mereka, serta meletakkan mereka dalam pertentangan dengan pendapat umum.

Al-Farah menghantar mesej langsung kepada pengeluar kandungan di ruang siber, menyeru mereka untuk mengekalkan kedudukan dan penghormatan mereka di sisi rakyat, dan menyedari bahawa kredibiliti yang dibina di atas pendirian berprinsip adalah lebih berharga daripada sebarang keuntungan kewangan sementara, dan bahawa untuk mendapatkan semula kepercayaan awam yang hilang pada masa hadapan akan menjadi sukar.