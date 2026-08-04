Sardar Rezai: Kami telah memberikan pukulan berat kepada Amerika dalam perang 17 hari selepas pelanggaran gencatan senjata

Menurut wartawan ABNA, Mohsen Rezai, penasihat tentera Panglima Tertinggi dan komander Kor Pengawal Revolusi semasa era Pertahanan Suci, dalam satu wawancara analitik mengenai perkembangan medan perang dan rantau dalam Perang Ketiga antara Iran dan Amerika yang berlaku pada bulan Muharram, sambil menyampaikan takziah sempena ketibaan Arbain Hussain (AS), menyatakan: "Perang ini harus kita namakan Perang Ketiga atau Perang 17 Hari Muharram, di mana kami juga telah memberikan pukulan berat kepada Amerika."

Beliau menambah: "Bagi dunia, pembentukan perang ini adalah sesuatu yang pelik, tetapi bagi kami ia boleh diramalkan, dan saya sendiri dalam perbualan khas di televisyen, iaitu dalam program sebelum ini, telah mengatakan bahawa Trump akan mengoyak memorandum persefahaman, keluar daripadanya, dan akan menyerang."

Beliau menyatakan: "Kecuali empat atau lima hari pertama, mereka telah melanggar memorandum persefahaman dengan Iran. Pemimpin Tertinggi juga telah berfirman bahawa rakyat Iran yang berbangga akan menanti pemenuhan syarat-syarat memorandum persefahaman, tetapi Trump, manakala Macron berada di sisinya, telah menandatangani memorandum persefahaman dalam satu majlis yang bersifat pertunjukan, tetapi bertentangan dengan apa yang ditandatanganinya, beliau tidak memenuhi komitmennya."

Sardar Rezai menyatakan: "Orang Amerika, dengan mengambil pengaturan baharu, telah membina koridor di selatan Selat Hormuz dan tidak menghiraukan amaran Republik Islam Iran dalam hal ini; oleh itu, Iran dengan menyasarkan dua atau tiga buah kapal, menuntut agar mereka kembali kepada pelaksanaan persefahaman, tetapi daripada mengikuti pertikaian ini mengikut peruntukan memorandum persefahaman, yang di dalamnya telah disediakan mekanisme untuk mengendalikan pertikaian dan menubuhkan jawatankuasa penyelesaian pertikaian dengan kehadiran Perdana Menteri Pakistan dan Emir Qatar, mereka enggan melaksanakan mekanisme ini, kerana Encik Ghalibaf dan Vance telah menubuhkan jawatankuasa tersebut."