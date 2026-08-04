Sheikh Naim Qassem: Rundingan dengan Tel Aviv tidak membawa apa-apa kepada Lubnan selain kehinaan dan penghinaan

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Ahd, majlis Arbain Hussain di bandar Baalbek telah bermula dengan ucapan Setiausaha Agung Hizbullah Lubnan, Sheikh Naim Qassem.

Setiausaha Agung Hizbullah Lubnan berkata: "Hari ini kita berhadapan dengan pencerobohan Israel-Amerika yang menyasarkan kita, Iran, Gaza, Yaman, dan seluruh rantau; pencerobohan yang bertujuan untuk memadamkan api perlawanan, menjajah rantau, dan melantik Israel sebagai agen kuasa Amerika yang zalim itu. Pada September 2024, sasaran (pencerobohan Zionis) di Lubnan adalah pemusnahan perlawanan. Mereka memulakan dengan pembunuhan pemimpin dan sayyid tercinta kita, Sayyid Hassan Nasrallah, dan komander syuhada, kemudian mereka melaksanakan operasi pager dan serangan terhadap keupayaan kita; kempen tanpa belas kasihan untuk menamatkan perlawanan. Apa yang menghentikan pencerobohan ini adalah persetujuan antara Iran dan Amerika, kerana Tehran menjadikan penghentian pencerobohan sebagai syarat asasnya (Memorandum Islamabadi). Amerika bersetuju (memorandum ini); jika memorandum itu tidak ada, gencatan senjata ini tidak akan pernah tercapai. Mengapa apabila Trump kembali berkuasa, Israel tidak melakukan pencerobohan terhadap Iran? Kerana Trump masih mengelak memorandum dan tuntutan Iran. Kami hari ini berpendapat bahawa semua rundingan langsung tidak membawa apa-apa kepada Lubnan selain kehinaan, penghinaan, keputusasaan, dan konsesi yang berturut-turut. Sesungguhnya, apakah hasil semua pusingan rundingan kepada Lubnan? Sementara itu, Israel mendapat segala-galanya. Israel meraih kejayaan politik; tetapi selagi perlawanan, rakyat, dan warganya yang mulia terus berdiri teguh, secara praktikal ia tidak akan mencapai hasil. Pegawai Lubnan, bukannya (berkhidmat kepada kepentingan nasional), membantu Israel. Saya katakan kepada anda secara terbuka: dengan aliran ini, pihak berkuasa politik (di Beirut) tidak akan meraih sebarang hasil untuk Lubnan dan juga tidak akan berjaya dalam memudahkan matlamat-matlamat Amerika."