Sambungan dakwaan CENTCOM tentang sekatan laut Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik rangkaian Al Jazeera, Perintah Pusat Tentera Amerika Syarikat (CENTCOM) hari ini, Selasa, dengan mengeluarkan mesej mendakwa bahawa setakat ini telah mengubah laluan 44 buah kapal dagang dalam rangka apa yang dipanggil "rancangan sekatan laut."

Institusi ini, meneruskan dakwaannya dalam rangka mengukuhkan semangat tenteranya terhadap pasukan pertahanan Iran, mendakwa: "Sejak dimulakan semula sekatan terhadap Iran, kami telah mengubah laluan 44 buah kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal, dan memeriksa 2 kapal lagi. Kami terus melaksanakan sekatan laut terhadap Iran dengan ketepatan tinggi!"

Institusi ini sebelum ini juga telah mengemukakan dakwaan yang serupa.