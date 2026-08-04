Khodjastepour: Simpul sekatan laut akan diselesaikan dengan penyelesaian ketenteraan

ABNA: Alireza Khodjastepour, Timbalan Pengerusi Persatuan Islam Jurutera, dalam satu wawancara telah menganalisis tingkah laku terbaru presiden Amerika dan menekankan bahawa tiada jenayah yang mustahil daripada musuh, tetapi musuh takut akan balasan angkatan tentera Iran.

Aktivis politik ini seterusnya menyatakan bahawa sebab-sebab pengunduran Trump dari pendiriannya ada dua: dia tahu bahawa balasan angkatan tentera akan sangat keras dan berkesan, dan dia juga mahu menggunakan alat ini di meja rundingan terhadap diplomat kita untuk menakut-nakutkan kita.

Seterusnya Khodjastepour menekankan: "Setiap kali pasaran global dibuka, Trump menarik diri daripada keputusannya dan selepas itu mengancam kita semula."

Beliau menekankan: "Kita mesti keluar daripada kitaran ini, mengubah pengiraan musuh, dan meneruskan perang dengan pengiraan kita sendiri."

Timbalan Pengerusi Persatuan Islam Jurutera juga menambah: "Kenaikan harga minyak menyebabkan kenaikan harga petrol di Amerika, dan isu ini menunjukkan kepentingan penutupan Selat Hormuz."

Khodjastepour, dengan menekankan bahawa untuk menentang sekatan laut Amerika, operasi ketenteraan mesti dijalankan, berkata: "Jalan untuk menentang musuh adalah perlawanan dan ketabahan rakyat dan pihak berkuasa."