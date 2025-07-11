Peluru Berpandu Pemintas Patriot US Berbaki 25%

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Amerika Syarikat hanya mempunyai kira-kira 25% daripada pemintas peluru berpandu Patriot yang diperlukan untuk semua rancangan ketenteraan Pentagon selepas membakar simpanan di Timur Tengah dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pengurangan yang membimbangkan yang menyebabkan pentadbiran Trump membekukan pemindahan peluru terbaru ke Ukraine.

Stok peluru berpandu Patriot telah jatuh begitu rendah sehingga menimbulkan kebimbangan di dalam Pentagon bahawa ia boleh menjejaskan potensi operasi ketenteraan AS, dan timbalan setiausaha pertahanan, Stephen Feinberg, membenarkan pemindahan itu dihentikan sementara mereka menyemak ke mana senjata dihantar.

Donald Trump nampaknya membalikkan sekurang-kurangnya sebahagian daripada keputusan itu pada hari Isnin apabila dia memberitahu pemberita sebelum majlis makan malam di Rumah Putih bersama perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu bahawa dia akan "menghantar beberapa lagi senjata" ke Ukraine, walaupun dia tidak mendedahkan pada masa itu sama ada itu termasuk sistem Patriot.

Trump juga memberitahu presiden Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, dalam panggilan telefon bahawa dia tidak bertanggungjawab atas pemberhentian penghantaran senjata dan bahawa dia telah mengarahkan kajian semula stok senjata AS tetapi tidak mengarahkan pembekuan, menurut orang yang diberi taklimat mengenai perbualan itu.

Tetapi keazaman bulan lepas untuk menghentikan pemindahan itu, seperti yang diterangkan oleh empat orang yang mengetahui secara langsung perkara itu, sebahagian besarnya berdasarkan penjejak peluru global Pentagon, yang digunakan untuk menjana tahap minimum peluru yang diperlukan untuk melaksanakan rancangan operasi tentera AS.

Menurut penjejak itu, yang diuruskan oleh ketua kakitangan bersama dan agensi kerjasama keselamatan pertahanan Pentagon, simpanan sejumlah peluru kritikal telah berada di bawah tingkat itu selama beberapa tahun sejak pentadbiran Biden mula menghantar bantuan ketenteraan ke Ukraine.

Pentadbiran Trump memulakan kajian semula tahap kehabisan peluru berpandu Patriot dan amunisi lain sekitar Februari, kata orang ramai. Perbincangan dipercepatkan selepas AS mengerahkan lebih banyak pemintas di Timur Tengah untuk menyokong kempen Houthi dan ke Israel.

Keadaan itu juga menjadi lebih teruk berikutan tindakan Trump untuk mengebom kemudahan nuklear Iran bulan lalu, kata orang ramai, apabila AS melepaskan hampir 30 peluru berpandu Patriot untuk memintas peluru berpandu balistik Iran yang ditembak sebagai tindakan balas terhadap pangkalan Al Udeid di Qatar.

Kehabisan peluru berpandu Patriot dan amunisi lain baru-baru ini menjadi sebahagian daripada asas "memo cadangan" oleh Elbridge Colby, setiausaha bawah pertahanan untuk dasar, yang menggariskan beberapa pilihan untuk memulihara senjata dan dihantar ke pejabat Feinberg.