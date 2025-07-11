Menteri Luar China: Serangan AS Ke Atas Kemudahan Nuklear Iran Adalah "MEMALUKAN"

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Memetik Al-Mayadeen, Menteri Luar China itu menyatakan bahawa peperangan tidak dapat menyelesaikan isu nuklear Iran dan menyatakan bahawa penyelesaian sedemikian tidak boleh mengabaikan teras krisis Timur Tengah, iaitu isu Palestin.

Menteri Luar China Wang Yi berkata dalam sidang akhbar dengan rakan sejawatannya dari Perancis Jean-Noël Barrot pada hari Jumaat bahawa negaranya menghormati hak Iran untuk menggunakan tenaga nuklear secara aman.

Beliau menegaskan bahawa "perang tidak dapat menyelesaikan isu nuklear Iran" dan bahawa "konflik ketenteraan baru-baru ini antara Israel dan Iran tidak seharusnya berulang."

Menteri luar China menegaskan bahawa mogok awalan tidak mempunyai legitimasi. Pengeboman kemudahan nuklear milik negara merdeka (Iran) oleh Amerika Syarikat telah menjadi contoh buruk. Wang Yi menyifatkan tindakan AS sebagai "kurang ajar."

Ketua perkhidmatan diplomatik China itu turut menyentuh isu Palestin, berkata penyelesaian isu nuklear Iran tidak boleh mengabaikan teras krisis Timur Tengah iaitu isu Palestin.

Wang Yi menyatakan bahawa penyelesaian dua negara adalah satu-satunya cara sebenar untuk mencegah pergolakan di Timur Tengah dan menyeru masyarakat antarabangsa untuk mengambil langkah yang lebih praktikal dan berkesan untuk mencapai matlamat ini.

Menteri Luar China mengakhiri ucapannya dengan menyatakan kesediaan Beijing untuk "bekerjasama dengan Perancis untuk melakukan usaha berterusan untuk mempromosikan keamanan."

China adalah antara negara pertama yang mengutuk pencerobohan rejim Zionis terhadap Iran dan pada 5 Julai mengisytiharkan penentangannya terhadap sebarang pencabulan kedaulatan, keselamatan dan integriti wilayah Iran.