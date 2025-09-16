Anugerah Emmy 2025 Diiringi Kutukan Genosid Israel di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Anugerah Emmy dikenali sebagai anugerah paling penting untuk siri dan program TV di dunia. Pada majlis Anugerah Emmy tahun ini yang diadakan pada 14 September, Bardem muncul di karpet merah di kalangan bintang Hollywood diiringi Palestin dan mendedahkan mesej politiknya. Dia yang dicalonkan untuk anugerah Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik untuk peranannya dalam miniseri Monsters, Lyle's Story dan Eric Menendez, menggunakan peluang menghadiri majlis global ini untuk mengutuk keganasan dan pembunuhan beramai-ramai Israel terhadap penduduk Gaza.

Bardem berkata dalam temu bual dengan media: "Persatuan Pakar Genosid Antarabangsa telah mengesahkan bahawa apa yang berlaku di Gaza adalah pembunuhan beramai-ramai. Atas sebab ini, kami menyeru pemulauan diplomatik dan komersial serta tekanan yang berkesan ke atas Israel." Dia mengangkat tangannya beberapa kali sebagai tanda penentangan dan menunjukkan sokongannya kepada rakyat Palestin.

Pelakon itu juga menyertai kempen Pekerja Filem untuk Palestin; Sekumpulan lebih 1,400 profesional industri filem yang enggan bekerjasama dengan syarikat dan institusi yang terlibat dalam penindasan dan pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Bardem menegaskan bahawa matlamat tindakan itu adalah untuk memboikot institusi yang bersekongkol dengan rejim Zionis, bukan individu.

Artis lain yang hadir pada majlis itu, termasuk Hannah Einbinder dan Megan Staller, turut mengisytiharkan sokongan mereka kepada Palestin. Einbinder, yang memenangi Emmy untuk Pelakon Pembantu Wanita Terbaik, menjerit dari pentas: “Bebaskan Palestin!”

Tindakan Bardem dan artis lain mencerminkan protes antarabangsa yang semakin meningkat terhadap pendudukan dan jenayah Israel di Gaza, dan membuktikan bahawa walaupun di Hollywood, suara sokongan untuk Palestin sedang didengari.