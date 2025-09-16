Ayatullah A'rafi: Nabi Muhammad (SAW) Pembuka Pintu Ilmu Pengetahuan Yang Tertutup

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menyatakan bahawa Ayatullah A'rafi berucap sebagai penceramah terakhir dalam majlis bersama permulaan tahun pengajian bagi Jamaah al-Zahra (AS) dan Pusat Pengurusan Hauzah Ilmiah Wanita.

Beliau memulakan ucapannya dengan memuliakan hari keputeraan Nabi Agung (SAW) dan Imam Ja'far al-Sadiq (AS), serta hari ulang tahun ketibaan Sayidah Masumah (AS) ke bandar Qom. Beliau mengucapkan tahniah atas permulaan tahun pengajian baharu kepada semua pelajar, pensyarah, dan pengurus kedua-dua institusi hauza wanita yang besar ini.

Nabi Muhammad (SAW) dari Perspektif Nahj al-Balaghah

Ayatullah A'rafi menyatakan bahawa dengan berada di ambang ulang tahun keputeraan ke-1500 Nabi Muhammad (SAW), beliau menjadikan penerangan peribadi Baginda dari kaca mata Nahj al-Balaghah sebagai teras ucapannya. Beliau menekankan bahawa Amirul Mukminin Ali (AS) menggambarkan Rasulullah (SAW) dalam lebih 40 tempat di Nahj al-Balaghah, dan menyifatkan himpunan ini sebagai sebuah "sistem pengetahuan" dan "kumpulan yang menarik" dalam memahami Nabi. Beliau meminta para pensyarah dan pengurus hauza wanita untuk membuka ruang khas bagi memperkenalkan Nabi (SAW) dari perspektif Nahj al-Balaghah pada tahun baharu ini.

Beliau kemudiannya membaca sebahagian khutbah dari Nahj al-Balaghah dan menerangkan beberapa ciri Nabi (SAW):

1 Penutup para Nabi sebelumnya: Baginda adalah penutup para Nabi dalam susunan masa, tetapi berada di kedudukan pertama dari segi martabat. Kelewatan kerasalan Baginda adalah kerana keperluan manusia untuk bersedia menerima khazanah ilmu al-Quran dan Sunnah yang agung.

2. Pembuka perkara yang tertutup: Ini adalah antara sifat Nabi (SAW) yang paling mendalam. Ayatullah A'rafi menekankan: "Seorang Nabi yang membuka pintu-pintu yang sebelum ini tertutup... Kewujudan Nabi dan al-Quran al-Karim adalah kunci yang membuka tingkap-tingkap baru ke langit. Ia merintis jalan-jalan baharu di hadapan umat manusia." Beliau menyatakan bahawa misi hauza ilmiah juga adalah untuk membuka pintu-pintu baharu kepada dunia kontemporari.

3. Penyampai kebenaran dengan cara yang benar: Nabi (SAW) membawa kandungan yang benar dan juga menggunakan metode yang benar dan sesuai untuk menyampaikannya. Baginda dibangkitkan pada ketika kekuasaan berada di tahap terendah, tetapi dengan menyampaikan kebenaran dan menggunakan pendekatan yang berkesan, Baginda berjaya mengubah semua persamaan dan membina tamadun baharu dalam tempoh kurang dari suku abad.

Mendekati Nahj al-Balaghah; Tanggungjawab Pelajar

Ayatullah A'rafi merujuk aspek sastera dan epik Nahj al-Balaghah dan menegaskan bahawa mendekati kitab ini adalah kewajipan para pelajar wanita. Beliau berkata: "Saudari-saudari seharusnya meletakkan Nahj al-Balaghah di sisi mereka dalam senarai bacaan harian. Ia akan meningkatkan pengetahuan, membina sastera, dan mencipta semangat, epik, dan kerinduan spiritual dalam diri manusia."

Empat Cadangan Strategik untuk Tahun Pengajian Baharu

Pada akhir ucapannya, Ayatullah A'rafi menggesa beberapa perkara strategik:

1. Kesinambungan wacana "Hauza Progresif dan Terkehadapan": Mesej ini harus diterapkan dalam semua sistem ilmiah, tarbiah, dan dakwah hauza wanita dan dijadikan panduan utama.

2. Penguasaan teknologi baharu: Merujuk kepada perubahan pesat dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan sains kognitif, beliau menekankan: "Masa depan kita bergantung pada perkara ini dan kita harus menguasainya, sambil menghindari risikonya, kita harus memanfaatkannya sepenuhnya."

3. Peranan bertamadun hauza wanita dalam tadbir urus baharu: Ayatullah A'rafi menyatakan: "Hauza wanita memainkan peranan besar dan bertamadun dalam tadbir urus dunia baharu, khususnya dalam bidang wanita dan keluarga. Panji-panji ini berada di tangan kamu."

4. Memenuhi keperluan awam dan elit: Hauza wanita harus memenuhi keperluan massa rakyat dan juga keperluan khusus kalangan elit. Ini memerlukan kehadiran ahli teologi, mufassir, dan faqih wanita yang lebih ramai dan besar pada masa hadapan.