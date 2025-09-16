Video | Anak Kecil Terbuai Kepenatan Di Atas Hud Kereta

News ID: 1727755

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang kanak-kanak Palestin yang kehilangan tempat tinggal akibat kepungan Israel yang dahsyat dan pembunuhan beramai-ramai di Semenanjung Gaza terpaksa tidur di atas kereta kerana kekurangan tempat berteduh dan tempat berehat. Imej-imej yang dikeluarkan adegan menyakitkan ini sekali lagi menunjukkan kedalaman bencana kemanusiaan di Gaza, di mana lebih sejuta orang telah kehilangan tempat tinggal dan kanak-kanak adalah mangsa terbesar dalam keadaan keras dan tidak berperikemanusiaan dalam pengepungan itu.