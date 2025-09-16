Rubio: Rakyat Palestin Adalah Binatang Buas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Setiausaha Negara Amerika Syarikat, dalam satu sidang media bersama Netanyahu di Baitulmuqaddis yang diduduki, merujuk operasi Taufan Al-Aqsa sebagai perbuatan "binatang buas" dan berkata: "Jika bukan kerana kaum barbar itu, kita tidak akan berada dalam situasi ini hari ini."

Dalam sidang yang sama, Rubio juga mendakwa bahawa semua ini bermula pada 7 Oktober, dengan menegaskan bahawa sesetengah orang telah melupakan fakta ini.

Dalam sidang yang sama, Netanyahu menggambarkan pengiktirafan negara Palestin sebagai ganjaran untuk "keganasan Hamas."

Dalam satu acara baru-baru ini di Tebing Barat yang diduduki, dia menegaskan: "Kami telah mengatakan bahawa tidak akan pernah wujud negara Palestin, dan negara seperti itu pasti tidak akan ditubuhkan! Tanah ini adalah milik kami."