Seorang Lagi Askar Israel Terbunuh dalam Pertempuran Utara Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tentera penjajah Israel mengumumkan hari ini bahawa seorang askarnya terbunuh dalam pertempuran dengan kumpulan pejuang Palestin di utara Genting Gaza.

Mengikut laporan media berbahasa Ibrani "Kan", askar tersebut ialah Koperal Shlachu Shimon Demalach, 21 tahun, dari bandar Be'er Sheva. Beliau adalah anggota Batalion 932, Briged "Nahal", dan terbunuh semasa pertempuran di utara Gaza.

Batalion Al-Qassam, sayap tentera bagi Gerakan Hamas, mengumumkan dalam satu kenyataan di saluran Telegram mereka bahawa mereka telah mensasarkan dua kereta kebal Merkava di kawasan Tal al-Hawa, selatan bandar Gaza, dengan dua peluru berpandu anti-kereta kebal "Al-Yassin 105".