20,000 Penganut Alawi Terbunuh di Syria!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Syuq Ibrahim", seorang aktivis Syria, menyatakan: "Bilangan penganut Alawi yang terkorban dalam serangan oleh rejim Jolani sejak kejatuhan Bashar al-Assad telah mencecah lebih 20,000 orang."

Beliau menambah: "Setakat ini, hampir satu juta penganut Alawi telah menjadi pelarian dan lebih 50,000 lagi dilaporkan hilang."

Syuaq Ibrahim menekankan bahawa rejim Jolani terus melakukan jenayah kejam terhadap penganut Alawi, dengan banyak hukuman mati secara senangan berlaku disebabkan latar belakang puak yang dikaitkan dengan warganegara Syria.

Sebelum ini, sumber yang maklum juga melaporkan bahawa serangan oleh elemen di bawah perintah Jolani terhadap 9 kawasan perumahan di timur, selatan, dan utara Damsyik, ibu kota Syria, telah meningkat dalam tiga bulan kebelakangan ini.

Sumber-sumber tersebut menambah bahawa serangan oleh pengganas Jolani bertujuan untuk mengusir pelbagai puak terutamanya penganut Alawi dari kawasan-kawasan ini dan menggantikan mereka dengan keluarga mereka sendiri.