Komander ISIS Menerima Gaji dari Yayasan Syuhada Iraq!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber keselamatan Iraq melaporkan pendedahan nama seorang komander berketurunan Syria yang mempunyai kaitan dengan kumpulan ISIS, yang didakwa menerima gaji secara haram dari Yayasan Syuhada di wilayah Anbar!

Berdasarkan kenyataan agensi berita "Al-Ma'loumah", individu tersebut telah dikenal pasti semasa proses penapisan nama pemohon yang memohon gaji dan pampasan. Maklumat menunjukkan bahawa pengganas ISIS ini, dengan kerjasama beberapa kakitangan jabatan kerajaan, telah didaftarkan sebagai seorang syahid dengan kewarganegaraan Iraq palsu dan berjaya menerima pencen.

Sumber tersebut menambah bahawa beberapa individu berpengaruh telah menyalahgunakan keadaan huru-hara akibat penguasaan ISIS ke atas beberapa bahagian di wilayah Anbar, dan menerima sejumlah besar wang untuk berpuluh-puluh pengganas, termasuk warga asing.

Komander ISIS ini dituduh terlibat dalam pembunuhan anggota tentera, Pasukan Gerakan Emas (YPG), dan anggota Pasukan Hashd al-Sha'abi semasa pertempuran pembebasan di wilayah Anbar dan Nineveh. Dia juga memainkan peranan dalam operasi meletupkan bom di laluan dan kediaman anggota keselamatan.

Berikutan pendedahan penyelewengan ini, Yayasan Syuhada telah menghentikan sementara proses semakan fail mangsa yang terjejas, dan menyatakan bahawa siasatan berkenaan pemalsuan dan penyalahgunaan dalam proses pendaftaran dan pemprosesan fail masih diteruskan.