Hujjatul Islam Rafiei: Sadat Rezevi dan Taghvi Keturunan Musa Mubarqa (AS)

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hujjatul Islam wal-Muslimin Nasser Rafiei, seorang guru di Hauzah Ilmiah Qom, dalam sesi tafsir Al-Quran di tempat suci tersebut, menjelaskan perkara ini sempena ulang tahun kewafatan Musa Mubarqa (AS).

Beliau memulakan ucapan dengan membacakan ayat dari Surah Ali 'Imran, menceritakan bagaimana Nabi Zakaria (AS) berdoa memohon zuriat yang suci setelah menyaksikan kesolehan Maryam (AS). Doanya dimakbulkan dengan dikurniakan Nabi Yahya (AS) yang memiliki lima ciri utama: membenarkan Nabi Isa (AS), memiliki kedudukan yang mulia, menahan diri, kenabian, serta kebenaran dan takwa.

Doa untuk Zuriat yang Soleh

Rafiei menekankan bahawa orang beriman harus sentiasa berdoa untuk kebaikan keturunan mereka. Beliau menegaskan, "Al-Quran menyatakan yang buruk dan yang baik tidaklah sama. Walaupun seorang anak tersasar, kita harus terus berdoa untuk hidayahnya, kerana tidak ada yang harus putus asa dari rahmat Ilahi."

Hijrah dan Keturunan Musa Mubarqa (AS)

Rafiei kemudian menyentuh tentang riwayat hidup Musa Mubarqa (AS), anak Imam Jawad (AS). Gelaran "Mubarqa" diberikan kepada beliau kerana kebiasaannya menutupi wajah dengan penutup.

"Musa Mubarqa (AS) melakukan tiga hijrah besar dalam hidupnya: ke Samarra, Kufah, dan akhirnya ke Qom. Keturunannya berkembang di Qom, dan ramai Sadat yang terkenal, termasuk Sadat Rezevi dan Taghvi, adalah daripada keturunan beliau," jelas Rafiei.

Beliau juga menekankan sumbangan ilmiah Musa Mubarqa (AS) dalam menjawab pelbagai persoalan akidah, dengan merujuk kepada saudaranya, Imam Hadi (AS), untuk mendapatkan jawapan yang tepat.

Rafiei mengakhiri dengan menekankan kepentingan menghormati keturunan Ahlul Bait (AS) dalam budaya Islam, menyamakan keutamaan ziarah kepada mereka seperti yang dinyatakan dalam riwayat-riwayat Islam.