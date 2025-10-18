Berjuta-juta Rakyat Amerika Turun ke Jalanan Bantah Dasar Trump

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): AFP mengumumkan bahawa berjuta-juta orang di seluruh Amerika Syarikat dijangka menyertai bantahan besar-besaran hari ini. Gelombang bantahan ini dianjurkan oleh gerakan "No Kings" (Tiada Raja).

Gerakan ini mengisytiharkan dalam slogan promosi mereka: "Presiden fikir kuasanya mutlak. Tetapi di Amerika, kami tidak mempunyai raja dan kami tidak akan menyerah kepada kekacauan, rasuah dan kekejaman."

Menurut perancangan, lebih 2,700 demonstrasi akan diadakan di bandar-bandar besar serta bandar-bandar kecil di negeri Republikan; termasuk berhampiran kediaman Trump di Mar-a-Lago, di mana dia menghabiskan hujung minggu.

Penganjur gerakan bantahan ini menyatakan mereka menjangka berjuta-juta orang akan menyertai perhimpunan ini. Pada hari pertama mobilisasi awam pada bulan Jun, gerakan yang sama, yang merangkumi kira-kira 300 pertubuhan, berjaya membawa berjuta-juta orang dari semua peringkat umur ke jalanan; ia merupakan bantahan terbesar sejak pemulangan Trump ke Rumah Putih.

Pada hari yang sama, Trump meraikan hari jadinya yang ke-79 dengan perarakan tentera di jalan-jalan Washington. Dia, yang sebelum ini mengugut untuk membalas penunjuk perasaan dengan "kekuatan besar," berkata minggu ini dalam temu bual dengan Fox News: "Mereka panggil saya raja. Saya bukan raja."

Sebaliknya, beberapa pegawai Parti Republikan mengutuk bantahan ini dan malah membandingkannya dengan keganasan. Mike Johnson, ketua Republikan di Dewan Perwakilan, memanggil perhimpunan ini sebagai "mobilisasi kebencian terhadap Amerika" dan berkata, "Saya pasti anda akan melihat penyokong Hamas dan Antifa dalam kalangan mereka"; kumpulan yang Trump baru-baru ini isytihar sebagai "pertubuhan pengganas."

Tom Emmer, wakil Republikan dari Minnesota, juga menuduh Demokrat menyerah kepada "sayap pengganas parti mereka."

Sebaliknya, Demokrat menyambut baik bantahan ini. Glenn Ivey, wakil Demokrat dari Maryland, memberitahu AFP: "Gerakan ini akan memainkan peranan penting dalam masa depan Amerika, dan saya memahami sebab kebimbangan mereka." Dia mengumumkan akan menyertai demonstrasi tersebut.

Deedra Shaefling, pegawai ACLU, salah satu badan penganjur gerakan bantahan ini, juga menekankan: "Berhadapan dengan penyalahgunaan kuasa Trump dan sekutunya, kami tidak akan membiarkan suara kami disenyapkan."

Sejajar dengan itu, pelakon Hollywood terkenal Robert De Niro, dalam sebuah video, meminta rakyat "bangun secara aman menentang Raja Trump."

Sejak pemulangan Trump kepada kuasa pada Januari, dia telah, melalui tindakan kontroversi, mengganggu keseimbangan demokrasi Amerika, meminggirkan kuasa Kongres dan negeri, serta mensasarkan pengkritiknya dengan ugutan kehakiman. Trump juga telah meletakkan tentera di bandar-bandar cenderung Demokrat dan meminta tentera bertindak terhadap "musuh dalam negeri."

Perhimpunan hari ini dijadualkan diadakan di bandar-bandar seperti Washington dan Chicago, di mana Trump telah meletakkan Pengawal Kebangsaan, serta di bandar-bandar seperti Boston dan New Orleans di mana dia berhasrat berbuat demikian.

Dalam pusingan bantahan sebelumnya, figura seperti Mark Ruffalo dan Jimmy Kimmel juga turut serta. Kimmel malah menutup sementara rancangan talk show malamnya; tindakan yang dikatakan dilakukan di bawah tekanan pentadbiran Trump.

Bantahan serupa juga dijadualkan diadakan di bandar-bandar utama Kanada, termasuk Toronto, Vancouver, dan Ottawa.