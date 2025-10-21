Video | Kushner Akui Gaza Seperti 'Diserang Bom Nuklear', Tapi Nafi Ia Genosid

News ID: 1741363

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu wawancara dengan CBS, Jared Kushner menggambarkan pemandangan di Gaza seperti kawasan "selepas bom nuklear", dengan kemusnahan yang meluas dan orang yang kehilangan tempat tinggal kembali untuk mendirikan khemah di atas runtuhan rumah mereka dahulu, sambil menyatakan kesedihan mendalam kerana mereka tidak mempunyai tempat lain untuk pergi. Walau bagaimanapun, apabila ditanya secara langsung sama ada situasi itu merupakan satu genosid, kedua-dua Kushner dan pewawancara secara jelas menolak tanggapan tersebut, dengan Kushner hanya menyatakan, "Tidak, tidak."