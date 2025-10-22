ICJ Akan Keluarkan Ketetapan Berkenaan Sekatan Bantuan Israel ke Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para hakim di badan kehakiman tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu juga akan menilai serangan Israel terhadap kakitangan dan kemudahan PBB di Gaza.

Pendapat penasihatan ini diminta oleh Perhimpunan Agung PBB, dan keputusan mahkamah itu juga akan membincangkan sama ada Israel wajib untuk bekerjasama dengan Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk Pelarian Palestin (UNRWA).

Pihak berkuasa Israel menafikan tuduhan tersebut dengan mendakwa Hamas memintas penghantaran bantuan, menjualnya pada harga yang melambung tinggi, dan mengaitkan pengedaran bantuan dengan pemulangan mayat tawanan. Amerika Syarikat telah menyuarakan sokongan terhadap posisi Israel.

Walaupun keputusan mahkamah dijangka bersifat penasihatan dan tidak mengikat dari segi undang-undang, ia mungkin meningkatkan tekanan antarabangsa yang ketara ke atas Israel untuk bekerjasama dengan PBB dan membenarkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

Ini akan menjadi keputusan ICJ ketiga berkenaan dasar Israel sejak perang Gaza meletus pada 7 Oktober 2023.

Pada Julai 2023, mahkamah mengisytiharkan bahawa pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin adalah haram.

Pada 25 Januari, ICJ mengeluarkan keputusan awal dan langkah-langkah kecemasan dalam kes yang dibawa oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melanggar Konvensyen Genosid PBB.

Keputusan tersebut termasuk arahan untuk Israel mengambil semua langkah untuk mencegah tindakan yang boleh dianggap sebagai genosid, memastikan tenteranya tidak melakukan tindakan genosid, mencegah dan menghukum hasutan kepada genosid, memudahkan penghantaran bantuan kemanusiaan, memelihara semua bukti untuk digunakan dalam prosiding undang-undang yang sedang berlangsung, dan menyerahkan laporan kepada mahkamah dalam tempoh sebulan mengenai pelaksanaan langkah-langkah ini.

ICJ, yang merupakan pihak berkuasa kehakiman tertinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berpusat di The Hague, memutuskan pertikaian undang-undang antara negara anggota. Walaupun keputusannya mengikat dari segi undang-undang, mahkamah tidak mempunyai mekanisme penguatkuasaan.

Selain keputusan mengikat, ICJ juga mengeluarkan pendapat penasihatan mengenai pertanyaan undang-undang yang dikemukakan oleh badan-badan PBB dan agensi khusus.