Video | Mahasiswa London Diusir Paksa Bantah Keterkaitan Universiti Dengan Pencipta Senjata Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sekumpulan mahasiswa di Queen Mary University of London telah diusir secara paksa oleh pihak keselamatan semasa mengadakan bantahan menentang keputusan universiti mereka yang menjadi tuan rumah syarikat pelaburan yang mendanai pengeluar senjata Israel. Senjata-senjata tersebut didakwa digunakan dalam serangan ke atas Gaza. Insiden ini mencetuskan kebimbangan mengenai keterlibatan institusi akademik dalam konflik tersebut dan kebebasan bersuara di kampus.