Gaza Hadapi Kelaparan Melampau dengan 96% Penduduk Alami Kebuluran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Biro Perangkaan Pusat Palestin (PCBS) mengeluarkan amaran membimbangkan mengenai krisis makanan teruk di Genting Gaza dengan mendedahkan bahawa 96% penduduk - kira-kira 2.1 juta orang - mengalami kebuluran teruk akibat perang genosid berterusan oleh rejim Zionis dan sekatan ke atas wilayah yang dikepung itu.

Laporan biro tersebut menggambarkan keadaan kemanusiaan di Gaza sebagai bencana. Ia menekankan penurunan 31% dalam jumlah penggunaan, dengan Gaza sahaja mengalami kemerosotan 80%, berbanding 13% di Tebing Barat - mencerminkan keruntuhan dramatik dalam keadaan hidup.

Krisis ini semakin buruk akibat penghentian lengkap pengeluaran tempatan dan peningkatan kadar pengangguran, menyebabkan majoriti keluarga hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan yang terhadap. Biro itu memberi amaran bahawa Gaza berada di ambang kebuluran meluas.

Menurut laporan itu, tahap kemiskinan - yang sudah melebihi 63% sebelum perang - kini mencapai tahap tanpa preceden susulan kejatuhan pendapatan, ketidakselamatan makanan teruk, dan ketidakmampuan yang semakin meningkat untuk memenuhi keperluan asas.

Sejak 2 Mac, rejim Zionis telah menutup pintu sempadan Gaza, menyekat makanan, bantuan kemanusiaan dan perubatan, barangan, dan bahan api - menyebabkan kemerosotan pantas dalam keadaan kemanusiaan.

Disokong sepenuhnya oleh Amerika Syarikat, tentera Zionis telah melaksanakan kempen genosid di Gaza sejak 7 Oktober 2023, membunuh atau mencederakan lebih 239,000 orang - kebanyakannya wanita dan kanak-kanak - dan meninggalkan lebih 9,000 orang hilang.