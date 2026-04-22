Panglima Tentera Darat Isytihar Perpaduan IRGC sebagai Senjata Strategik Paling Ditakuti

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul bait (ABNA): Panglima Tentera Darat Republik Islam Iran, Mejar Jeneral Amir Hatami, menyifatkan perpaduan antara Tentera Darat dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) sebagai aset strategik untuk melindungi kedaulatan wilayah negara dan memperkukuh keselamatan negara.

Panglima tersebut membuat kenyataan itu pada hari Rabu sempena ulang tahun penubuhan IRGC. Beliau mengucapkan tahniah kepada anggota IRGC dan berkata bahawa organisasi tersebut adalah salah satu legasi terunggul pengasas agung Republik Islam, Imam Khomeini.

Hatami menyatakan bahawa sejak penubuhannya, terutamanya di bawah kepimpinan Pemimpin Syahid Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, IRGC telah bertindak sebagai kekuatan teguh dalam menentang ancaman dan konspirasi yang menyasarkan Iran.

Beliau menegaskan bahawa rekod perjuangan IRGC dipenuhi dengan pengorbanan, dedikasi, dan sumbangan besar dalam melindungi pencapaian Revolusi Islam. Menurut ketua tentera darat itu, pasukan tersebut telah memainkan peranan efektif dalam pelbagai bidang pertahanan dan keselamatan, serta menunjukkan kesiapsiagaan berterusan untuk menghadapi tindakan bermusuhan terhadap Iran.

Hatami turut mengetengahkan peranan IRGC semasa perang lapan tahun Iran-Iraq dan dalam konflik terkini yang melibatkan AS dan rejim Israel, dengan menyatakan bahawa prestasi mereka mempamerkan keupayaan, kecerdasan, dan keazaman anggota pasukan tersebut, sambil menegaskan semula kekuatan pertahanan Iran.

Ketua tentera darat itu menekankan bahawa perpaduan dalam kalangan angkatan tentera Iran, terutamanya antara Tentera Darat dan IRGC, bersama dengan sokongan rakyat dan kepimpinan Panglima Tertinggi, Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, menjamin perlindungan kedaulatan wilayah dan kestabilan negara Iran.

Beliau mengakhiri dengan mengucapkan tahniah kepada para panglima dan anggota IRGC, serta mendoakan mereka kejayaan dan kekuatan dalam berkhidmat kepada negara.