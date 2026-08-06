Sardar Ibn al-Reza: Tangan angkatan tentera kita penuh untuk bertindak balas terhadap sebarang ancaman

Menurut laporan agensi berita Abna, Sardar Seyyed Majid Ibn al-Reza, Pemangku Menteri Pertahanan dan Sokongan Angkatan Tentera, di laman peribadinya di salah satu media sosial menulis: “Setiap hari, tanda-tanda kehausan keupayaan musuh semakin nyata; tetapi tangan angkatan tentera kita, dengan bersandarkan kepada industri pertahanan negara, penuh untuk bertindak balas terhadap sebarang ancaman. Mereka yang hari ini berusaha membeli keselamatan dan keunggulan ketenteraan import, tidak lama lagi akan sedar bahawa teknologi tempatan Iran lebih unggul daripada mana-mana sistem di rantau ini.”