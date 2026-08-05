Insiden Keselamatan Maritim di Tenggara Aden

Seperti yang dilaporkan oleh agensi berita ABNA memetik laman web Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Britain (UKMTO), London hari ini, Rabu, melaporkan berlakunya insiden keselamatan maritim di 95 batu nautika tenggara Aden di Yaman.

Menurut kenyataan di laman web ini, Direktorat Operasi Perdagangan Maritim Britain mendakwa: Telah diterima laporan mengenai insiden di 95 batu nautika tenggara Aden (Yaman). Nakhoda sebuah kapal tangki melaporkan bahawa beliau mendengar bunyi letupan kuat berhampiran kapal.

Laman web ini menambah: Semua anak kapal berada dalam keadaan sihat sepenuhnya dan keadaan mereka telah disahkan. Tiada kesan alam sekitar dilaporkan, dan pihak berkuasa sedang menyiasat perkara ini. Kapal-kapal dinasihatkan untuk melalui dengan berhati-hati dan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada UKMTO.