Al Jazeera: Tel Aviv Ketepikan Keutamaan Pelucutan Senjata Hizbullah dalam Rundingan

Seperti yang dilaporkan oleh agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, seorang pegawai kanan rasmi Lubnan mengumumkan bahawa pusingan baharu rundingan antara Lubnan dan rejim Zionis yang bermula pada hari Selasa di Rom telah tamat, dan kesinambungannya dijadualkan pada hari Khamis. Rundingan ini memberi tumpuan kepada isu sempadan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan pengaturan keselamatan, termasuk penarikan tentera Zionis dan pelucutan senjata Hizbullah.

Ini adalah pusingan kedua rundingan tiga hari di Rom, yang merupakan kesinambungan daripada 5 pusingan rundingan sebelumnya di Washington. Sumber Lubnan itu menambah bahawa delegasi Lubnan telah mengemukakan cadangannya mengenai sempadan dalam mesyuarat politik.

Al Jazeera menulis bahawa perkara yang perlu diberi perhatian dalam pusingan ini ialah buat pertama kalinya, delegasi Zionis telah berundur daripada syaratnya bahawa "pelucutan senjata Hizbullah" menjadi keutamaan sebelum perbincangan mengenai sempadan.

Delegasi Lubnan telah mencadangkan agar kawasan "Al-Khayam" atau "Bint Jbeil" ditetapkan sebagai zon ujian baharu. Di zon ini, tentera Lubnan akan memikul tanggungjawab keselamatan sepenuhnya, dan sebagai balasannya, tentera Zionis akan melakukan penarikan terhad.

Sejajar dengan perbincangan ini, ketegangan dalaman di Lubnan semakin memuncak. Syeikh Naim Qassem, Setiausaha Agung Hizbullah, menyeru kerajaan Lubnan untuk menghentikan "konsesi di lapangan" dan menuntut agar kedaulatan negara Lubnan dihormati.

Rundingan ini diteruskan manakala sejak permulaan pertempuran pada bulan Mac lalu, menurut pihak berkuasa Lubnan, 4,333 orang telah syahid dan lebih daripada 12,000 orang cedera serta lebih daripada satu juta orang dipindahkan. Rejim Zionis juga berulang kali melanggar gencatan senjata yang diisytiharkan di Lubnan dan telah membunuh serta mencederakan ribuan rakyat Lubnan semasa tempoh gencatan senjata yang didakwanya.