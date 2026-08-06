Pelanggaran gencatan senjata di selatan Lebanon berterusan; serangan udara Israel ke atas pekan "Al-Mansuri"

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Manar, pelanggaran gencatan senjata dan tindakan agresif rejim Zionis di selatan Lebanon masih berterusan.

Berdasarkan laporan ini, agensi berita rasmi Lebanon mengumumkan bahawa rejim penjajahan mensasarkan pekan Al-Mansuri di daerah Tiro dengan siri serangan udara.

Menurut sumber-sumber tempatan, rejim Zionis dalam masa satu jam dua kali mensasarkan pekan Al-Mansuri di daerah Tiro di selatan Lebanon dengan serangan udara.

Sumber-sumber Lebanon juga mengumumkan bahawa tentera penjajahan menggempur pekan Hadatha di selatan Lebanon dengan tembakan berat menggunakan senjata berat.

Tentera rejim Zionis dalam satu kenyataan mendakwa bahawa dalam beberapa jam lalu mereka mensasarkan infrastruktur ketenteraan Hizbullah di selatan Lebanon, dan serangan ini adalah sebagai tindak balas terhadap kematian dua tentera Zionis dan kecederaan empat lagi tentera akibat letupan di sekitar pekan Majdal Zun.

Tentera penjajahan mendakwa bahawa mereka mensasarkan gudang peluru, markas arahan dan infrastruktur ketenteraan Hizbullah, dan akan terus mengekalkan kehadiran mereka di zon keselamatan di selatan Lebanon.

Perkembangan ini berlaku ketika Kementerian Kesihatan Lebanon mengumumkan bahawa dalam serangan udara Israel semalam ke atas pekan Burj al-Shimali di selatan Lebanon, lapan orang cedera.