New York Times Dedah: Pasukan Petugas Khas CIA untuk Menimbulkan Perpecahan di Cuba

Menurut laporan agensi berita Abna, akhbar Amerika "New York Times" mendedahkan bahawa CIA secara rahsia membentuk pasukan petugas khas di Cuba dan berdasarkan sumber yang mengetahui operasi ini, telah mula merancang kempen yang lebih terkoordinasi untuk memberi tekanan kepada kerajaan Cuba. Tujuan tekanan ini adalah untuk memaksa kerajaan Cuba melakukan perubahan ekonomi, politik dan perubahan dalam kepimpinan negara mengikut tuntutan dan perubahan yang dikehendaki oleh Presiden AS Donald Trump.

Sumber-sumber ini melaporkan bahawa penubuhan pasukan petugas ini akan membolehkan CIA mengarahkan sumber kewangan, manusia, teknikal dan keupayaannya ke pulau ini dengan lebih cepat. Tujuan langkah ini dinyatakan untuk mewujudkan perpecahan di kalangan ahli politik dan elit politik Cuba bagi memberi tekanan yang lebih besar kepada negara ini dan menyingkirkan mereka yang dianggap oleh AS sebagai "anti-Amerika" daripada kuasa.

Menurut sumber, pasukan petugas ini telah mula melantik pegawai operasi untuk menyemak dan menguruskan pengintip, penganalisis risikan, pegawai pelaksana operasi elektronik, serta pegawai yang pakar dalam "operasi pengaruh rahsia."