Baqa'i: Kami Tiada Rancangan Perjalanan ke Pakistan dan Qatar

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ismail Baqa'i, jurucakap Kementerian Luar Negeri, menjawab soalan wartawan tentang beberapa laporan media serantau dan Barat mengenai rundingan Iran-Oman, berkata: Perbincangan antara Iran dan Oman sebagai dua negara pantai Selat Hormuz, telah berlangsung dalam dua bulan lalu dengan tujuan menentukan laluan trafik yang selamat untuk perkapalan komersial di selat tersebut, dan pelbagai aspek teknikal, perundangan, keselamatan dan alam sekitarnya telah dikaji di pihak berkuasa yang berwibawa di negara kita.

Jurucakap Kementerian Luar Negeri menilai proses rundingan antara dua negara itu sebagai "profesional" dan "ke hadapan" dan menyatakan: Koordinat geografi laluan yang dipertimbangkan oleh kedua-dua pihak telah dipersetujui, dan jika beberapa pihak ketiga tidak mensabotaj dalam hal ini, kenyataan bersama kedua-dua negara yang mengandungi pertimbangan-pertimbangan dan perkara-perkara utama yang dipersetujui juga sedang dalam peringkat semakan dan penyusunan akhir.

Baqa'i, mengenai kesan persefahaman dua hala Iran-Oman terhadap situasi keselamatan dan perkapalan komersial di Selat Hormuz, menegaskan: Penutupan Selat Hormuz berpunca daripada pencerobohan tentera Amerika Syarikat dan rejim Zionis terhadap Iran serta kesan keselamatannya ke atas seluruh rantau ini, dan secara logiknya persefahaman Iran-Oman dengan sendirinya tidak boleh bermakna selat tersebut menjadi selamat untuk kapal-kapal yang melintas, kerana faktor-faktor yang menjadikan Selat Hormuz tidak selamat dari pihak Amerika Syarikat, terutamanya sekatan laut dan tindakan agresif serta mengancam lain terhadap Iran dan kepentingannya, masih wujud.

Jurucakap Kementerian Luar Negeri, menjawab pertanyaan lain tentang kemungkinan lawatan Menteri Luar Negeri atau Yang di-Pertua Parlimen ke Pakistan atau Qatar pada akhir minggu ini, berkata: Kami tiada rancangan perjalanan ke negara-negara tersebut. Walau bagaimanapun, Pakistan dan Qatar meneruskan usaha mereka untuk mengurangkan ketegangan, dan Republik Islam Iran juga berhubung dan bertukar pendapat dengan mereka.