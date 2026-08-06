Turki: Keganasan Israel di Tebing Barat dan Baitulmaqdis yang diduduki berterusan

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Jazeera, Menteri Luar Negeri Turki menekankan bahawa Israel dan kabinet Netanyahu meneruskan aktiviti keganasan mereka di Tebing Barat dan Baitulmaqdis.

Berdasarkan laporan ini, Hakan Fidan dalam sidang akhbar bersama dengan rakan sejawatnya dari Syria di Ankara juga berkata bahawa Israel harus berundur dari Gaza tetapi terus menimbulkan halangan dalam pelaksanaan rancangan damai.

Fidan juga membincangkan perkembangan di Syria dan menambah: "Israel dengan serangan berterusannya cuba mengancam keselamatan Syria, dan rejim ini perlu ditekan supaya menghormati integriti wilayah Syria. Kami menekankan kerjasama dengan Syria dalam bidang pertahanan dan memerangi keganasan. Syria telah menjadi lebih stabil, dan kami berusaha untuk mengembangkan hubungan dengannya di semua peringkat."

Menteri Luar Negeri Turki, merujuk kepada perkembangan di Lebanon, juga menyatakan: "Kestabilan dan keselamatan mesti dijamin di Lebanon, kerana dasar pengembangan Israel telah mengakibatkan kematian dan pemindahan ribuan orang."

Menteri Luar Negeri Syria, tanpa menyebut sebarang penyelesaian praktikal, mendakwa bahawa Damsyik berusaha untuk memantapkan kestabilan di selatan Syria dan menghentikan serangan berulang Israel.