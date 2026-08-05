Foreign Affairs: Pakatan Perlawanan Tetap Utuh; Ketahanan Tehran dan Sekutu-sekutunya

Menurut laporan agensi berita ABNA, majalah Foreign Affairs dalam satu laporan menekankan bahawa walaupun berlaku perkembangan di rantau ini sepanjang tahun-tahun kebelakangan ini, pakatan perlawanan telah pulih dengan cepat.

Foreign Affairs menulis mengenai perkara ini: Seiring dengan kesinambungan peristiwa perang 5 bulan Amerika dengan Iran (pencerobohan Amerika-Zionis terhadap Iran), keupayaan Tehran untuk terus melancarkan serangan menghukum kepada Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya telah mengejutkan ramai ahli strategi dan penganalisis. Amerika Syarikat dan Israel telah berbulan-bulan secara berselang menyerang negara ini dengan serangan udara; walau bagaimanapun, Iran dan sekutu serantaunya telah menunjukkan kegigihan dan ketahanan yang luar biasa: Hizbullah, walaupun kempen intensif Israel di selatan Lubnan, masih kekal sebagai ancaman serius, dan pihak Yaman juga telah memulakan semula operasi mereka terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Majalah tersebut menambah: Sebenarnya, ketahanan Republik Islam dan rakan-rakannya, walaupun bertahun-tahun kegagalan yang jelas, menunjukkan kecacatan asas dalam pemikiran yang membawa kepada konflik ini. Amerika Syarikat dan Israel, apabila memulakan kempen menentang Iran pada akhir Februari, bertindak berdasarkan teori yang selama bertahun-tahun didorong oleh para penyokong pertukaran rejim (di Iran) di Amerika dan ahli strategi Israel; teori yang menyatakan bahawa Washington boleh memberikan pukulan maut kepada kerajaan Iran dengan menyasarkan ekonomi Republik Islam, kepimpinan, kemudahan persenjataan, dan laluan bekalan utamanya melalui kekuatan ketenteraan dan sekatan ekonomi. Dengan tindakan ini, pukulan penentu juga akan diberikan kepada sekutu-sekutu kerajaan ini; tetapi tidak berlaku demikian.

Foreign Affairs menyatakan: 2 dekad yang lalu, operasi ketenteraan yang bergantung kepada apa yang dipanggil "doktrin sotong" mungkin akan berkesan. Pada masa itu, hubungan antara Iran dan sekutu-sekutunya kurang kompleks, dan aliran senjata, teknologi, dan pengetahuan teknikal semuanya diarahkan melalui Tehran. Tetapi pakatan ini tidak lagi teratur sebagai sistem mudah dengan titik-titik yang terdedah dan mudah dikenal pasti, tetapi lebih sebagai rangkaian yang padat, saling berkait, dan mereproduksi sendiri; rangkaian di mana pengetahuan, sumber daya, dan bahkan proses membuat keputusan boleh secara serentak tertumpu atau diedarkan di banyak titik yang berbeza. Apabila seorang pemimpin terbunuh, bengkel pengeluaran atau gudang dibom, atau laluan bekalan terputus, pelbagai kumpulan yang terlibat menyesuaikan diri dengan keadaan baru; mereka dengan cepat mencari pengganti bagi pemimpin yang terbunuh, mengisi kekosongan dalam pengetahuan teknikal yang diperlukan untuk pembuatan senjata, dan membina semula laluan bekalan melalui laluan alternatif. Walaupun selepas serangan Israel terhadap Hamas dan Hizbullah semasa perang Gaza, kejatuhan Bashar al-Assad di Syria, dan walaupun selepas operasi udara besar-besaran Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada musim bunga lalu, pakatan ini sebahagian besarnya kekal tidak terusik dan kukuh.