Al Jazeera: Hanya Satu Isu yang Tertinggal dalam Rundingan Iran-Oman

Menurut laporan agensi berita ABNA, sumber diplomatik kanan berkata kepada Al Jazeera: Hanya satu atau dua isu yang masih belum selesai dalam rundingan Iran dan Oman. Sumber diplomatik kanan ini memberitahu Al Jazeera bahawa isu-isu tersebut tidak kelihatan begitu rumit.

Sumber itu berkata: Sekiranya tiada campur tangan berniat jahat daripada pihak lain, persetujuan boleh dicapai hari ini atau esok.

Sumber diplomatik ini juga berkata bahawa Selat Hormuz tidak ditutup kerana perselisihan antara Iran dan Oman, oleh itu, sebarang penutupan atau pembukaan semula selat tersebut akan bergantung kepada sebarang tindakan AS yang dianggap melanggar undang-undang antarabangsa.