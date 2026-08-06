Turki mengumumkan kesediaan untuk menyokong rundingan Iran dan Amerika Syarikat

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik RIA Novosti, Menteri Luar Negeri Turki menyatakan harapan agar Selat Hormuz dapat dibuka secepat mungkin.

Berdasarkan laporan ini, Hakan Fidan dalam sidang akhbar bersama dengan rakan sejawatnya dari Syria di Ankara juga berkata bahawa negaranya bersedia untuk memberikan sebarang sokongan yang diperlukan bagi rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran.

Beliau juga mendakwa bahawa dalam isu-isu lain di luar Selat Hormuz, terutamanya dalam isu nuklear, persetujuan prinsip yang konkrit telah dicapai antara Iran dan Amerika Syarikat, tetapi pertama-tama masalah yang berkaitan dengan Selat Hormuz perlu diselesaikan.

Menurut Menteri Luar Negeri Turki, jika Amerika Syarikat dan Iran berminat, persetujuan yang berkekalan dapat dicapai antara kedua-dua pihak.