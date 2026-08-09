Dakwaan Wall Street Journal: Trump Ingin Menamatkan Konfrontasi dengan Iran

Melaporkan agensi berita Abna memetik surat khabar Amerika The Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump ingin menamatkan konfrontasi dengan Iran dan mengisytiharkan kemenangan ke atas negara ini tanpa mencapai persetujuan nuklear.

Surat khabar ini melaporkan bahawa Trump telah membincangkan idea ini secara peribadi dengan pembantu-pembantu kanannya, dan pembukaan semula Selat Hormuz untuk perkapalan antarabangsa oleh Iran adalah salah satu syarat utamanya.

Pegawai-pegawai ini memberitahu Wall Street Journal bahawa jika AS dapat menahan program nuklear (aman) Iran dan lalu lintas di Selat Hormuz disambung semula, kemungkinan Trump untuk melanjutkan gencatan senjata «untuk tempoh yang tidak ditentukan» akan lebih besar.

Surat khabar Amerika The Wall Street Journal menulis: dijangkakan bahawa jika Iran membuka sepenuhnya Selat Hormuz, Trump akan menarik balik sekatan laut terhadap negara ini. Trump mungkin melanjutkan gencatan senjata dengan syarat program nuklear dihadkan dan perkapalan di Selat Hormuz disambung semula. Trump telah memberitahu pembantunya bahawa Teheran tidak akan dapat menyambung semula aktiviti nuklearnya semasa presidennya.