Perbualan telefon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, petang ini Sabtu dalam perbualan telefon, berbincang dan berunding tentang perkembangan terkini rantau ini dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.