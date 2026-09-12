Perbualan telefon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, petang ini Sabtu dalam perbualan telefon, berbincang dan berunding tentang perkembangan terkini rantau ini dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
12 September 2026 - 21:57
News ID: 1864827
Source: ABNA
Menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, petang ini (Sabtu) dalam perbualan telefon, berbincang dan berunding tentang perkembangan terkini rantau ini dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
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