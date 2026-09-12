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Perbualan telefon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

12 September 2026 - 21:57
News ID: 1864827
Source: ABNA
Perbualan telefon antara menteri luar negeri Iran dan Kesultanan Oman

Menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, petang ini (Sabtu) dalam perbualan telefon, berbincang dan berunding tentang perkembangan terkini rantau ini dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Menurut laporan agensi berita Abna, Seyed Abbas Araghchi dan Seyed Badr al-Busaidi, menteri luar negeri Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman, petang ini Sabtu dalam perbualan telefon, berbincang dan berunding tentang perkembangan terkini rantau ini dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

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