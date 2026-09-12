Pengesahan «Deklarasi Delhi»; BRICS menuntut penarikan Israel dari Lubnan

Menurut laporan agensi berita Abna memetik Anadolu, pemimpin negara anggota BRICS dalam Deklarasi Delhi, sambil menentang sebarang pemindahan paksa rakyat Palestin dari Jalur Gaza, menekankan sokongan terhadap hak rakyat Palestin dan menuntut penghormatan gencatan senjata di Lubnan, pelaksanaan resolusi 1701 Majlis Keselamatan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan Lubnan.

Pemimpin BRICS pada hari Sabtu dan pada hari pertama mesyuarat kelapan belas kumpulan ini di Delhi, dengan sebulat suara mengesahkan «Deklarasi Delhi». Mereka dalam deklarasi ini, dengan menyatakan kebimbangan mendalam terhadap kesinambungan keganasan di Gaza, menuntut pengakhiran segala dasar yang bertujuan pemindahan paksa rakyat Palestin dari wilayah ini.

Dalam deklarasi ini dinyatakan bahawa penyelesaian adil dan mampan konflik Israel dan Palestin hanya mungkin melalui cara-cara aman dan hak-hak sah rakyat Palestin, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan kembali, harus direalisasikan. Pemimpin BRICS juga menyatakan kebimbangan terhadap tindakan yang boleh melemahkan hak-hak tidak boleh dinafikan rakyat Palestin atau melegitimasi dan memanjangkan pendudukan.

Anggota BRICS juga menekankan komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, perpaduan dan integriti wilayah Syria dan menuntut dari semua pihak untuk menyokong proses politik yang aman dan inklusif di negara ini.